Kawasaki Ninja ZX-6R, pronta per il WorldSSP

(Adnkronos) – La nuova Kawasaki ZX-6R 2025 sarà omologata anche per disputare il campionato WorldSSP.

La sportiva giapponese con motore da 636 cc è un riferimento tra le SuperSport stradali e Racing. I dettagli tecnici della nuova Kawasaki ZX-6R 2025 sono stati già inviati alle autorità competenti. Diversi esemplari prodotti in serie saranno resi disponibili per effettuare i controlli su potenza e prestazioni dagli organi sportivi competenti. La versione che sarà commercializzata nel 2025 monterà un propulsore nuovo, una evoluzione dal precedente motore da 599 cc al futuro da 636 cc. Un’unità che consentirà di sprigionare un considerevole aumento di coppia e potenza, il tutto renderà la moto più sfruttabile su strada e in pista, rendendola così, anche pronta per ulteriori sviluppi. Il Marchio giapponese mira a far si che la futura ZX-6R sia compatibile anche con la categoria SS600NG.

Steve Guttridge, Race Planning Manager di Kawasaki Motors Europe ha commentato: "Consideriamo questo un processo logico, non solo per fornire un mezzo competitivo in pista al nostro team ufficiale Kawasaki Puccetti Racing, per il loro assalto al titolo WorldSSP 2025, ma anche per allineare la presenza nel paddock del WorldSSP alle stesse moto esposte negli showroom dei concessionari, per la prossima stagione di vendite. Non appena l'omologazione sarà confermata, potremo concentrarci sullo sviluppo finale e sull'approvazione di tutti i componenti aggiornati, all'interno di un programma di kit racing, nonché informare ed aggiornare gli altri team Kawasaki che corrono nei campionati allineati con l’omologazione FIM". —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)