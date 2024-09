Israele, intercettato missile su Tel Aviv. Nuovi raid sul Libano

(Adnkronos) – Le Idf hanno riferito di aver intercettato un missile terra-aria sparato dal Libano verso il centro di Israele. Secondo l'esercito, il missile che ha fatto scattare le sirene nelle regioni di Gush Dan e Sharon, nel centro di Israele. Le sirene di allarme sono suonate anche a Tel Aviv, spiega il Times of Israel. Il Comando del Fronte interno delle Idf ha ordinato ai cittadini israeliani di entrare nei rifugi antiaerei. Il servizio ambulanza Magen David Adom ha dichiarato di non aver ricevuto segnalazioni di feriti. Intanto Israele ha condotto nuovi raid aerei in Libano, nel sud e nell'est del Paese, per il terzo giorno consecutivo. Lo riferisce l'agenzia di stampa libanese Nna spiegando che ''dalle 5 del mattino gli aerei da guerra nemici hanno lanciato attacchi" su diverse aree del Libano meridionale. "L'aggressione aerea è continuata durante la notte" su altre parti del sud, ha aggiunto l'agenzia segnalando che ci sono vittime. Inoltre "aerei da guerra e droni nemici" hanno preso di mira diverse località nella zona di Baalbek, nella valle della Bekaa, nel Libano orientale, dopo mezzanotte, segnalando anche lì vittime. Hezbollah dal canto loro ha confermato l'uccisione di Ibrahim Qubaisi, comandante della divisione missilistica del gruppo, in un raid aereo israeliano a Beirut. Per Israele era un obiettivo chiave. Secondo le Idf, Qubaisi era responsabile della pianificazione e dell'esecuzione di numerosi attacchi contro civili e soldati israeliani. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)