Detenzione e spaccio di droga, 2 arresti nel Nisseno

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio su Mazzarino finalizzato alla ricerca sostanze stupefacenti, traendo in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un uomo 54enne ed una donna 43enna, pregiudicati, di Acireale.

In particolare, i Carabinieri della locale Stazione fermavano durante un posto di controllo di due a bordo di un’autovettura e insospettiti dal loro comportamento decidevano di effettuare una perquisizione personale e del mezzo rinvenendo nella borsa della donna numerosi involucri contente cocaina e crak per un peso complessivo di circa 47 gramma, bilancino per la pesatura, 250 grammi bicarbonato utilizzato come sostanza da taglio e materiale vario per il confezionamento della droga.

L’intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre gli arrestati sono stati sottoposto agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Tribunale di Gela su richiesta della locale Procura della Repubblica ha convalidato gli arresti applicando alla donna la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Giarre e quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per l’uomo veniva disposta la scarcerazione.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, pur gravemente, e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.