CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale di Campofranco ha comunicato alla cittadinanza che il servizio di trasporto scolastico comunale per l’anno scolastico 2024/2025 avrà inizio nella giornata di lunedì 16 settembre 2024.

Pertanto, in questo modo, gli studenti campofranchesi potranno ancora una volta usufruire di un servizio che si rivela fondamentale e funzionale sia per gli studenti che per le loro stesse famiglie.