Caltanissetta piange la scomparsa di Ivan Bongiovanni, stimato professore dell’ITET Rapisardi-DaVinci

Caltanissetta piange la scomparsa di Ivan Bongiovanni, professore stimato dell’ITET Rapisardi-DaVinci.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social. Ivan Bongiovanni viene ricordato come una persona apprezzata da molti non solo per la grande professionalità, ma anche per la cortesia e la gentilezza con cui si è sempre contraddistinto.

Raro e splendente era il sorriso che si disegnava sul suo viso e che regalava con umiltà e affetto a chiunque incontrasse, generoso e sempre presente.

Il dirigente scolastico e i docenti dell’ITET Rapisardi-DaVinci , come si legge sui social, si associano al dolore della famiglia Bongiovanni, apprezzato da alunni e colleghi per gentilezza, cortesia e professionalità.

Caltanissetta piange la scomparsa di un uomo meraviglioso, il cui ricordo resterà vivo nei cuori di amici e parenti.