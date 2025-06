Nell’ambito di una attività coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, residente in provincia di Viterbo gravemente indagato per i reati di adescamento di minori nonché produzione e detenzione di pornografia minorile.

Le indagini del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania sono state avviate a seguito delle denunce di due coppie di genitori.