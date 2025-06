“Un arancino con Camilleri”: a Scicli il 6 luglio al via gli eventi per rendere omaggio alla figura del “Maestro” nel centenario della sua nascita

Inizia il 6 luglio alle 18 con un evento speciale il calendario di iniziative, chiamato “UN’ESTATE CON CAMILLERI”, promosso dalla cooperativa Agire e in collaborazione con il Comune di Scicli, per rendere omaggio alla figura del Maestro Andrea Camilleri nel centenario della sua nascita.

Il titolo dice già tutto: “Un arancino con Camilleri”. Non è una semplice visita guidata. È un vero e proprio viaggio emozionale tra le pagine del grande autore siciliano e le scenografie reali della celebre fiction Il Commissario Montalbano.

I partecipanti avranno l’opportunità unica di vivere in maniera inedita i luoghi protagonisti, varcando la soglia dell’iconico Commissariato di Vigata come quella leggendaria dell’ufficio del Questore di Montelusa, e ritrovarsi immersi nei luoghi dove la magia di Camilleri ha preso forma sullo schermo.

A rendere il tutto ancora più coinvolgente saranno le guide-attori della cooperativa Agire che, con passione e un pizzico di teatralità, faranno rivivere i passaggi più gustosi e ironici tratti dal racconto Gli arancini di Montalbano.

E attenzione: sorprese e piccoli colpi di scena accompagneranno i visitatori lungo il percorso. Nulla è lasciato al caso, come nei migliori romanzi di Camilleri! Il gran finale? Tutti insieme a tavola per assaporare i veri, inimitabili “arancini di Montalbano”, perché – lo sappiamo – in Sicilia, le parole si gustano meglio con il cuore pieno… e la pancia pure! L’evento prevede un costo di €10 con prenotazione obbligatoria. Appuntamento il 6 luglio alle ore 18.30 presso la ex Chiesa di Santa Teresa D’Avila, in via Francesco Mormina Penna. Per informazioni e prenotazioni: Telefono: +39 3518881474 – Email: agirecooperativa@gmail.com