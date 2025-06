Soccorritore 118 colpito con una testata al volto ad opera di un 32enne

Una testata in pieno volto all’autista-soccorritore, pugni al torace e l’ambulanza devastata. È l’ennesima, brutale aggressione subita dal personale del 118, questa volta a Palagiano, nel Tarantino. Il fatto è accaduto oggi pomeriggio.

La centrale operativa 118 aveva inviato un’ambulanza per soccorrere un 32enne, su segnalazione della madre, che parlava di una presunta aggressione subita dal figlio. Ma appena arrivati, i sanitari si sono trovati davanti un uomo in forte stato di agitazione. Dopo la richiesta di rinforzi, il giovane ha colpito con una violenta testata l’autista, causandogli un trauma cranico commotivo e una ferita alla piramide nasale, poi gli ha sferrato pugni ripetuti al torace. L’uomo ha cercato di mettersi in salvo, fuggendo nelle campagne.

La soccorritrice, rimasta sola, ha provato a rifugiarsi nell’ambulanza, ma l’aggressore l’ha seguita e ha distrutto apparecchiature e strumenti sanitari, rendendo il mezzo inutilizzabile. Solo l’arrivo dei carabinieri ha permesso di fermarlo e condurlo all’ospedale di Castellaneta. Il direttore del 118, Mario Balzanelli, ha annunciato per domani la convocazione urgente dell’unità di crisi dell’Asl di Taranto. L’obiettivo è quello di adottare misure immediate per tutelare medici, infermieri e soccorritori, a partire dall’introduzione delle body-cam. (ANSA).