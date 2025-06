Serradifalco. A Messina tanti applausi per il ballerino Giuseppe Pera sul palco del concerto di Cesare Cremonini

SERRADIFALCO. Un grandissimo successo per Giuseppe Pera a Messina sul palco del concerto di Cesare Cremonini a Messina. Numerosi i serradifalchesi presenti all’evento che ha visto la partecipazione di un pubblico imponente con 40 mila spettatori.

Giuseppe Pera, talentuoso ballerino e coreografo serradifalchese quest’anno è stato scritturato per ballare in occasione dei concerti che Cesare Cremonini sta svolgendo nei più grandi stadi d’Italia in questa magica estate 2025. Per il ballerino e coreografo serradifalchese un successo nel successo, anche perché il suo talento ormai è riconosciuto ai massimi livelli.

Giuseppe Pera, che collabora ormai con coreografi e artisti a livello nazionale ed internazionale, nel momento in cui concluderà la tournée e che lo sta vedendo impegnato con Cesare Cremonini, avrà modo di essere tra i protagonisti delle coreografie e dei balli previsti nell’ambito della prossima Olimpiade Invernale Milano Cortina 2026.

A Messina, come già nelle altre tappe della tournée di Cesare Cremonini, Giuseppe Pera ha messo come sempre in mostra un talento puro, con movimento ed evoluzioni danzanti di primissimo livello. Il tutto nel contesto di un vero e proprio spettacolo nello spettacolo nel corso del quale gli spettatori, tra cui i suoi genitori (nella foto) sono rimasti rapiti dalla bellezza dei passi di danza del ballerino serradifalchese.