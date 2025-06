Campofranco. Il 1° agosto in piazza Crispi c’è Anna Tatangelo in concerto

CAMPOFRANCO. Un grande evento si svolgerà a Campofranco in occasione dei festeggiamenti di San Calogero. L’Amministrazione Comunale di Campofranco ha infatti reso noto che, in occasione delle festività dedicate a San Calogero, Anna Tatangelo si esibirà in concerto gratuito nel nostro paese.

Il concerto si svolgerà in Piazza Crispi venerdì 1° Agosto 2025 alle ore 22. L’evento è stato reso possibile grazie al contributo di 25.000, stanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito della Legge Finanziaria 2025, tramite un emendamento al DDL 832 – Promozione turistico-culturale, presentato dall’On. Michele Mancuso, che la stessa amministrazione comunale ha ringraziato per il supporto al territorio.

Inoltre, grazie ad altri contributi regionali e provinciali, l’Amministrazione sta programmando un ricco calendario di eventi religiosi, culturali e ricreativi che accompagneranno il mese di agosto, valorizzando il patrimonio tradizionale e sociale di Campofranco.

L’amministrazione comunale ha anche ricordato che questo di Anna Tatangelo non sarà l’unico spettacolo in onore di San Calogero in quanto lunedì 28 Luglio, come da tradizione, si terrà lo spettacolo musicale in Piazza San Francesco. Il nome dell’artista verrà comunicato successivamente. Il concerto di Anna Tatangelo sancirà la chiusura della festività di San Calogero e l’inizio dell’Estate Campofranchese, una stagione che si preannuncia entusiasmante, tra musica, tradizione e partecipazione collettiva.