Sutera. Quest’anno riapre al pubblico la piscina comunale San Archileone

SUTERA. L’amministrazione comunale sta lavorando per completare i lavori di manutenzione e pulizia alla piscina comunale San Archileone, la cui apertura è prevista per la prima settimana di luglio.

Lo scorso anno, per i problemi idrici che hanno attanagliato la Sicilia, la piscina è rimasta chiusa. Quest’anno invece la stessa riaprirà. “Sarà un momento importante per la nostra comunità – ha sottolineato l’amministrazione comunale – la piscina, infatti, rappresenta un’opportunità di svago e relax per tutti noi che viviamo nel nostro amato paese e per coloro che tornano a Sutera per trascorrere e godersi le vacanze estive.