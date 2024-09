Caltanissetta. Grossa perdita di acqua in via libertà. Si dissesta strada, traffico in tilt

Nella tarda mattinata di oggi si è verificata una fuoriuscita d’acqua da un tratto di strada in via Libertà, all’altezza del Tribunale. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, la Polizia, tecnici di Caltaqua e di Enel, il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, gli assessori Oscar Aiello e Calogero Adornetto.

Al momento la strada interessata funziona in senso alternato per consentire il defluire del traffico già immesso e in tilt; successivamente si procederà a transennare l’area interessata a scopo precauzionale.

Sembrerebbe che ci sia stata una rottura di un tratto di tubazione con il conseguente riversamento di acqua sull’asfalto, creando una sorta di allagamento.

Sono in corso accertamenti per valutare l’entità del danno ed escludere la possibilità che possa aprirsi un’eventuale voragine. I lavori di sistemazione verranno effettuati domani così da non interrompere la distribuzione idrica odierna a discapito della turnazione relativa alla zona interessata.