Caltanissetta. Ordine degli Architetti, assegnate le cariche apicali per il nuovo Consiglio 2025-2029: Rosa Galiano eletta presidente

Lo scorso 12 maggio, nella sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Caltanissetta si è svolto il Consiglio per il passaggio delle cariche per il nuovo mandato 2025-2029 del Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Caltanissetta, dove sono state assegnate le cariche apicali.

L’Ordine ha ringraziato il presidente uscente Piero Campa per “il lavoro svolto insieme al Consiglio uscente, che hanno operato per quattro anni nell’interesse della categoria mostrando un impegno immane, sempre rivolto alla difesa dei diritti della categoria e in un’ottica di partecipazione, di inclusione e di accoglienza.”

Inoltre, l’Ordine ha rivolto un pensiero di ringraziamento ai colleghi che “hanno riposto la loro fiducia nei nuovi consiglieri eletti.”

Il nuovo Consiglio vede alla presidenza per la prima volta una donna, Rosa Galiano, ed è così costituito: segretario, Valeria Spadaro; tesoriere, Luigi Aronica; vicepresidente, Rino Bertolone, Salvatore Morana; consiglieri, Rosalba Ferlenda, Fabrizio Lo Porto, Paolo Lo Iacono, Sara Maugeri, Cristina Olivieri; architetto junior, Salvatore Gumina.