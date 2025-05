Caltanissetta. “Sulle ali della Speranza”, concerto della Banda della Polizia di Stato e Annullo Filatelico tra le celebrazioni per il 400° anniversario dall’apparizione di San Michele

“Sulle ali della Speranza” è il titolo scelto per identificare le iniziative organizzate giovedì 15 maggio, a Caltanissetta in occasione del 400° anniversario dall’apparizione di San Michele Arcangelo.

La banda musicale della Polizia di Stato, l’annullo filatelico e una mostra saranno i più importanti eventi celebrativi ai quali la cittadinanza è invitata a partecipare.

L’evento è organizzato dal Comune di Caltanissetta in collaborazione con la Questura di Caltanissetta, la Pro Loco di Caltanissetta APS, la Soprintendenza BB.CC.Aa. di Caltanissetta e la Diocesi di Caltanissetta.

Un progetto che prevede un investimento di circa 60 mila euro, 40 dei quali erogati dalla Regione Siciliana, altre somme provenienti da sponsorizzazioni e la restante parte dal Comune di Caltanissetta.

Dalle ore 15.30 alle ore 20.30 si svolgerà l’annullo filatelico al teatro Rosso di San Secondo (ingresso dalla salita Matteotti).

Il timbro celebrativo apposto dagli incaricati di Poste Italiane in una cartolina, è stato scelto tra i bozzetti inviati per la partecipazione a un concorso bandito tra gli studenti delle scuole medie superiori a indirizzo artistico della città di Caltanissetta.

L’autrice è Gaia Amato, giovane allieva dell’IIS Manzoni – Juvara. L’amministrazione comunale ha voluto dare un’adeguata rilevanza anche agli altri partecipanti al concorso con una mostra, allestita all’ex Circolo dei Nobili (corso Umberto I), nella quale sono presenti tutti i progetti che sarà inaugurata alle ore 18.30.

La giornata si concluderà con un concerto tenuto dalla Banda Musicale della Polizia di Stato.

Sul palco del Teatro Rosso di San Secondo si esibiranno 75 orchestali della prestigiosa Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, con la partecipazione del soprano Liliana Aiera. A presentare la serata sarà l’apprezzato conduttore siciliano Salvo La Rosa.

L’ingresso al Concerto è gratuito ma previa presentazione di un biglietto non numerato da ritirare al botteghino del Teatro Rosso di San Secondo secondo gli orari di aperto del Teatro.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, l’assessore alla cultura Giovanna Candura, il Questore di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, Don Enzo Genova per la Diocesi di Caltanissetta, il Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta Daniela Vullo e il Presidente della ProLoco di Caltanissetta Luca Miccichè.

“Questi appena illustrati sono gli eventi che apriranno l’anno di celebrazioni dedicati all’apparizione di San Michele” ha esordito il vicesindaco Candura anticipando che verranno organizzatrealcune importanti mostre e la produzione di materiale informativo e culturale.

“C’è stata una sinergia piena tra le varie istituzioni. Un’azione corale che ha fatto convergere proposte e iniziative proprio nel mese in cui è avvenuta l’apparizione di San Michele” ha spiegato il Questore Agnello ricordando che San Michele non è solo il Patrono di Caltanissetta ma anche il Protettore della Polizia di Stato ed è per questo motivo il Corpo ha voluto fortemente partecipare a questi eventi celebrativi.

“Ci stiamo attivando per portare a Caltanissetta una pregiata opera dedicata a San Michele e, al contempo, in sinergia con la Diocesi, organizzando un concorso che coinvolgerà le scuole – ha proseguito il Soprintendente Vullo – aggiungendo che è in fase di lavorazione un importante progetto che prevede la restaurazione della chiesa cinquecentesca dell’Assunta attingendo a un finanziamento di 940mila euro per restituire l’antico splendore della chiesa e restituirla alla collettività consentendone la fruizione”

“Si è messa in moto una macchina organizzativa tematizzata su San Michele che proseguirà anche nei prossimi mesi – ha detto il Presidente Miccichè -. Stiamo vivendo un mese ricchissimo di eventi siamo convinti che la partecipazione a queste iniziative porterà benefici anche al territorio e alle sue attività commerciali”.

“Abbiamo delle bellezze architettoniche e culturali che devono essere valorizzate e adeguatamente inserite in un percorso turistico religioso – ha concluso il sindaco Tesauro – Il nostro intento è quello di realizzare eventi che possano portare benefici anche in prospettiva. Diffondere la tradizione e valorizzare i nostri beni culturali coinvolgendo anche i giovani permette di far conoscere il loro territorio, la sua storia, le sue origini e le prospettive future”.