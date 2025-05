Gaza, nuovi raid israeliani: “Dall’alba almeno 60 morti”

(Adnkronos) – E' di almeno 60 morti il bilancio di attacchi israeliani che hanno colpito la Striscia di Gaza dalle prime ore di questa mattina. Lo denunciano fonti mediche citate dalla tv satellitare Al Jazeera. L'emittente precisa che il bilancio comprende almeno 50 persone che sarebbero state uccise in attacchi nel nord di Gaza, anche nel campo profughi di Jabalya. "E' stato intercettato un missile lanciato dallo Yemen" in direzione di Israele. Lo confermano via X le forze israeliane (Idf) dopo che le sirene dell'allarme antiaereo sono tornate a suonare stamani a Gerusalemme e in altre località limitrofe. Intanto in Yemen le forze israeliane (Idf) sollecitano la popolazione a lasciare le zone in cui si trovano tre porti controllati dagli Houthi. L'avvertimento riguarda le zone in cui si trovano i porti di Ras Isa, Hodeidah e Salif. "A causa dell'uso dei porti da parte del regime terroristico degli Houthi per attività terroristiche, esortiamo tutte le persone che si trovano in questi porti a lasciare immediatamente le aree e a stare lontano per la loro sicurezza fino a nuovo avviso", si legge in un nuovo avviso "ripetuto" via X dal portavoce delle Idf Avichay Adraee. Un avvertimento analogo era già stato diffuso domenica scorso. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)