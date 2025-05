SIAP Catania, svolta la Direzione Provinciale dei dirigenti sindacali

Si è svolta nel pomeriggio di ieri, presso la sala riunioni della Questura di Catania, la Direzione Provinciale dei dirigenti sindacali SIAP della provincia etnea, convocata per un approfondito confronto sulle attuali criticità legate alla sicurezza del territorio.

I lavori sono stati guidati dal Segretario Generale Provinciale del SIAP Catania Tommaso Vendemmia che, definita la strategia sindacale e sciolti alcuni nodi relativi a diverse criticità nei vari territori della provincia di Catania, ha condotto i dirigenti in un’intensa riflessione culminata in una scelta di grande rilevanza politica e culturale per l’organizzazione: la costituzione della Segreteria Pensionati del SIAP di Catania.

Questo nuovo organismo rappresenta molto più di una naturale estensione della rappresentanza sindacale: è una visione di continuità ideale e operativa tra servizio attivo e quiescenza, tra passato ed esperienza, tra futuro e solidarietà. I colleghi in pensione non sono soltanto depositari di memoria professionale, ma possono e devono restare parte attiva del tessuto sociale, sindacale e civile.

La nuova Segreteria Pensionati, infatti, non si limiterà a offrire servizi di assistenza fiscale, previdenziale, convenzioni riservate e consulenze dedicate, ma sarà parte attiva in iniziative di interesse collettivo, in particolare in ambito di protezione civile, dove l’esperienza e lo spirito di servizio dei poliziotti in quiescenza potranno rappresentare una risorsa preziosa per il territorio.

In questo modo, il SIAP intende dare piena continuità alla missione del poliziotto, che non si esaurisce con il pensionamento ma può trasformarsi in un nuovo impegno al servizio della collettività. Un valore che non riguarda solo i colleghi in quiescenza, ma rappresenta un messaggio forte anche per quelli in servizio attivo, restituendo dignità e prospettiva alla propria futura condizione e rafforzando l’idea di una comunità professionale coesa, solidale e responsabile.

Ad affiancare il Segretario Generale Provinciale nella fase costituente della Segreteria Pensionati saranno i colleghi Angelo Di Prima, Antonio Beato, Massimo La Rocca, Salvo Fogliano, Fiorenzo Nicosia e Mario Coco, eletti nel corso della Direzione Provinciale e pronti a collaborare con la Segreteria Provinciale nello sviluppo delle prime attività. È già previsto un progressivo ampliamento della struttura, che sarà arricchita da ulteriori figure con competenze ed esperienze diversificate.

Il SIAP di Catania, con questa iniziativa, rafforza il proprio ruolo di sindacato moderno e inclusivo, capace di coniugare tutela dei diritti, valorizzazione delle persone e impegno per il bene comune, proseguendo nel solco di una rappresentanza che guarda sempre avanti, senza dimenticare nessuno.