Spaccio di droga a Bagheria, arrestato 25enne

Un 25enne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Bagheria, in provincia di Palermo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Fermato a bordo della propria auto, l’uomo è stato trovato in possesso di 34 dosi hashish, per un peso complessivo di 14 grammi, e di 1.410 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. La perquisizione è proseguita anche nell’appartamento del 25enne dove, nascosti in uno zaino, i carabinieri hanno trovato altri 765 grammi di hashish suddivisi in vari panetti e materiale per il confezionamento. Il gip ha disposto per il l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.