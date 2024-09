Caltanissetta. Guasto alla condotta in via Libertà, nessuna interruzione della distribuzione idrica

Si informa che il guasto alla conduttura idrica in Via Libertà avvenuto questa mattina non ha determinato conseguenze sulle distribuzioni in atto previste come da calendario comunicato nei giorni scorsi.

Tecnici di Acque di Caltanissetta hanno già effettuato le verifiche necessarie per mettere in atto le pertinenti attività. L’intervento di riparazione è già stato definito e pianificato per lunedì mattina senza alcuna conseguenza sulle distribuzioni previste nei prossimi giorni.