Migranti, Don Bosco 2000: “Non si possono spezzare vite in mare. Serve una politica di accoglienza degna dell’umanità”

Di fronte all’ennesima tragedia del mare a Lampedusa, registrata in questi giorni, non si può tacere. Davanti ai corpi di due bambini di appena tre o quattro anni, morti di sete e di fame durante la traversata, e al dolore dei sopravvissuti, ci si deve chiedere dove sia finita l’umanità, dove sia la coscienza dell’Europa, dove siano le risposte della politica.

Nei giorni scorsi, 57 migranti sono stati soccorsi al largo di Lampedusa dalla nave Nadir dell’organizzazione ResqShip. Tra loro 13 donne e 2 minori, originari di Gambia, Ghana, Niger, Sierra Leone, Nigeria e Togo. Con loro, purtroppo, anche tre corpi: due bambini e una terza persona adulta deceduta nonostante i soccorsi. I superstiti hanno raccontato di essere partiti da Zawiya, in Libia, pagando 1.500 dollari a testa. In balia del mare, senza acqua né cibo per giorni. E ancora un disperso: un uomo gettatosi in mare nel tentativo disperato di cercare sollievo dal caldo, inghiottito dalle onde.

Questa è solo una delle tante notti di sbarchi a Lampedusa. Altre 236 persone sono arrivate su tre imbarcazioni partite dalla Libia: donne, bambini, uomini in fuga dall’orrore, dalla fame, dalla guerra. Eppure, ancora oggi, l’Europa risponde con politiche frammentate, muri, respingimenti, omissioni.

Don Bosco 2000 lancia un grido d’allarme: non si può continuare a gestire così l’emergenza migranti. Non si può pensare di risolvere tutto con gli hotspot saturi o i trasferimenti improvvisati. Non si può tollerare che si muoia di sete nel Mediterraneo.

Serve un cambio di paradigma. Serve un’azione politica strutturata, fondata sulla solidarietà, sull’accoglienza, su vie legali e sicure di accesso. Non possiamo restare spettatori. In questo contesto, l’indifferenza è favoreggiamento e la disumanità diventa crimine.

“Non possiamo più permettere che il Mediterraneo diventi un cimitero” chiosa Agostino Sella Presidente di Don Bosco 2000. “La nostra associazione – continua Sella – da anni impegnata sul fronte dell’integrazione, della cooperazione internazionale e del supporto ai migranti, chiede alle istituzioni italiane ed europee di assumersi fino in fondo la responsabilità di politiche umane, lungimiranti, rispettose della dignità di ogni persona”.

È tempo di costruire ponti, non muri. È tempo di salvare vite, non di contarne le perdite.