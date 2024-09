Agricoltura, Tripodi: “Bene il Forum Enpaia, la sostenibilità è una grande sfida”

(Adnkronos) – "La Fondazione Enpaia è da prendere ad esempio, raccoglie la bellezza di 9mila aziende. E sappiamo bene che le aziende sono il cuore e l'ossatura del Paese. In Italia e all'estero visti gli ultimi dati sull'export, entusiasmanti e incoraggianti. Il convegno di oggi è stata una grande opportunità per interrogarci e riflettere insieme su aspetti del nostro tempo. Come l'intelligenza artificiale, che insieme al capitale umano, rappresenta il binomio fondamentale per affrontare le trasformazioni del mercato del lavoro". Lo ha detto Maria Tripodi, sottosegretaria del ministero Affari Esteri e Cooperazione internazionale, intervenendo al Forum Enpaia 2024, promosso dall’ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura. Il sottosegretario ha ricordato che "le competenze sono quelle per cui siamo molto apprezzati all'estero, il nostro know how su tantissime buone pratiche in agricoltura sono tanto richieste", ha sottolineato.

Tripodi ha sottolineato che "la sostenibilità nel settore agroalimentare è un'altra grande sfida e su questo il governo si è molto impegnato e continuerà a impegnarsi perchè lo riteniamo un asset molto importante non solo per le eccellenze che tutto il mondo agricolo produce", ha aggiunto. Per Tripodi "la strada verso un'agricoltura sostenibile è complessa ma necessaria e richiede il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, dalle aziende ai collaboratori". —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)