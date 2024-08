Villalba. Entro il 16 settembre vanno presentate istanze per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per alunni con disabilità

VILLALBA. Il sindaco Maria Paola Immordino ha reso noto che il Distretto D10 intende garantire l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni con disabilità che frequentano la scuola dell’infanzia, primari e secondaria di primo grado, mediante “voucher” che dà diritto alla prestazione in oggetto, fornita da un ente iscritto all’albo distrettuale mediante personale qualificato.

Il servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione sarà reso durante le attività scolastiche per ciascun soggetto disabile, sia che esse si svolgano nella sede della scuola che fuori di essa, come nella ipotesi di visite d’istruzione, manifestazioni culturale e altro, secondo le esigenze di ciascun alunno e come concordato con la scuola e la famiglia.

Gli Enti interessati potranno presentare istanza di accreditamento utilizzando appositamente la modulistica richiesta.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre il termine perentorio del giorno 16 settembre pena l’esclusione, all’ufficio protocollo del Comune di Mussomeli Capofila del Distretto D10 tramite:

pec: comunemussomeli@legalmail.it

o tramite posta, o a mano o altro mezzo di trasmissione.

Per maggiori informazioni consultare il sito istituzionale del Comune di Villalba