RIESI. Novità sul fronte dell’emergenza idrica anche per il Comune di Riesi. A causa di un guasto al serbatoio Ancipa, domani 15 agosto sarà necessario effettuare accumulo. Pertanto, la distribuzione in programma slitterà di 24 ore come di seguito indicato:

Giovedì 15 accumulo

Venerdì 16 zona bassa

Sabato 17 zona alta

Domenica 18 accumulo

Lunedì 19 accumulo