Milena, martedì 6 agosto la 6° edizione dello Street Food and Beer

Martedì 6 Agosto a Milena a partire dalle ore 20:00 lungo la Via Nazionale e Piazza Garibaldi si svolgerà la 6° edizione dello Street Food and Beer

L’evento “Street food and beer”, interamente dedicato al cibo di strada, ha lo scopo di coinvolgere tutte le attività gastronomiche che cucineranno, in modalità show cooking, in strada una varietà di pietanze per allietare il vostro palato.

Saranno presenti 22 stand e 60 diverse pietanze cucinate a vista.

Inoltre la birra alla spina accompagnerà ogni piatto scelto da voi, da qui nasce il nome beer.

Durante la serata si esibiranno 3 live band e artisti vari che vi coinvolgeranno lungo tutto il percorso dello street food.

Per informazioni rivolgersi a

Schillaci Carmelo 377-7085285