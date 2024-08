Furlani conquista il bronzo olimpico nel lungo

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mattia Furlani ha vinto la medaglia di bronzo nel salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi2024. Il 19enne atleta laziale delle Fiamme Oro, vice-campione mondiale indoor a Glasgow 2024, vice-campione europeo a Roma 2024 e campione europeo under 20 a Gerusalemme 2023, ha chiuso la prova a cinque cerchi con il terzo posto, ottenuto con la misura di 8,34 metri. “Mi sono davvero stufato di piangere, poi sembro un piagnone… – ha detto ancora commosso a Raisport il giovane talento azzurro, che ha conquistato il primo podio azzurro nell’atletica in queste Olimpiadi – E’ stato incredibile, c’ho creduto sino alla fine, è stata l’emozione più grande che abbia ricevuto dalla mia vita”. “Credo sia stata una delle migliori gare tecniche della mia carriera – ha proseguito Furlani – Sono contento sia venuta fuori una serie del genere, non ho parole così come per il lato emotivo: bisogna dare tempo ai giovani, con il processo poi migliorerò di più. Spero di essere stato di ispirazione per crederci sempre. Una medaglia olimpica vuol dire tanto, è qualcosa a cui ho sempre aspirato nella mia giovane carriera, spero sia solo la prima di tante”. Oro al campione mondiale e olimpico uscente, il greco Miltiadis Tentoglou, vincitore con 8,48, mentre l’argento va al giamaicano Wayne Pinnock con 8,36.

