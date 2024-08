Caltanissetta. Mariangela Galante è responsabile dell’Associazione Nazionale Antimafia «In movimento per la Legalità»

La Direzione regionale dell’Associazione Nazionale Antiracket e Antiusura “In Movimento per la Legalità” ha nominato Mariangela Galante referente per la città di Caltanissetta. Galante giovane e brillante Account manager nonchè socio e responsabile marketing Social media specialist, vive e opera ormai da anni in Sicilia dove ha aperto il primo SimplyBiz point.

« Siamo certi che con sua professionalità e preparazione – dichiara il presidente nazionale dell’ Associazione Antimafia Nino Randisi- potremo creare nel capoluogo nisseno un altro presidio di legalità e di contrasto alle mafie ».

Subito dopo il periodo estivo, l’associazione « In Movimento per la Legalità », coordinata da Galante, organizzerà una serie di iniziative locali per sensibilizzare la società civile nella lotta alla criminalità organizzata con l’obiettivo dichiarato di promuovere la creazione di una comunità alternativa alle mafie che insistono nel territorio.