Caltagirone (Ct) – Un uomo di 33 anni si è recato presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza, perché sottoposto all’obbligo di firma, alla guida di uno scooter risultato rubato. L’uomo è stato denunciato per ricettazione e anche per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli perché sotto la sella sono stati trovati due cacciaviti modificati per essere usati come grimaldelli .