Welfare, Maselli (Lazio): “Da Regione 15 mln euro per legge su caregiver”

(Adnkronos) – "La Regione Lazio ha approvato ad aprile 2024 la legge 5 sui caregiver con una dotazione finanziaria direi considerevole, 15 milioni di euro per il triennio 2024-2026. Si tratta di una legge importante, non solo per la cittadinanza, ma anche per la dotazione finanziaria, ma ancora più importante perché finalmente riconosce un ruolo fondamentale al caregiver familiare. Inoltre, la legge prevede anche un piccolo plafond, un mini-budget, per il benessere sociale di chi assiste un familiare che, nel 75% dei casi, è una figura femminile che rischia di rimanere indietro, fuori dal contesto sociale e lavorativo perché dedica tutto, o quasi tutto il suo tempo, alla cura e all'assistenza di una persona con disabilità, e quindi questa legge dà delle attenzioni importanti". A dirlo oggi Massimiliano Maselli, assessore all'inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, intervenendo al nuovo appuntamento Adnkronos Q&A ‘La cura delle persone’, al Palazzo dell’Informazione, in occasione della Giornata mondiale della popolazione. Nel Lazio "abbiamo più di 25.000 caregiver e il 7% è composto da giovani che nel pieno del loro impegno a scuola o all'università hanno perso un genitore o devono assistere un familiare disabile – sottolinea Maselli – Quindi questa legge è stata voluta per dare la possibilità al caregiver, nel momento in cui viene redatto il piano di assistenza individuale della persona con disabilità, di acquisire quel ruolo centrale che merita". —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)