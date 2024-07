Venezia, barca contro una briccola: un morto e un ferito grave

(Adnkronos) –

Grave incidente nella notte davanti all’isola di Sacca Fisola, in piena laguna di Venezia. Un veneziano di 45 anni è morto e la donna che era bordo con lui, una romana di 42, è rimasta gravemente ferita, dopo che la piccola barca con la quale stavano navigando ha centrato una briccola, un palo di segnalazione per la navigazione lagunare. Dopo l’impatto, la barca ha cominciato a girare su sé stessa muovendosi alla deriva, ma i vigili del fuoco di Venezia, allertati da altri natanti in zona, sono riusciti a salire a bordo e a riprenderne il controllo. Sul posto anche l’idroambulanza del Suem che ha constatato la morte dell’uomo, mentre la donna è stata trasferita d’urgenza in ospedale. I vigili del fuoco, affiancati dai sommozzatori, hanno perlustrato l’intera area in cui è avvenuto l’incidente, nel dubbio che i passeggeri della barca fossero più di due o che nell’incidente fossero state coinvolte altre imbarcazioni. L’ultimo incidente mortale di una barca contro una briccola in laguna era accaduto lo scorso anno nella notte del Redentore. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)