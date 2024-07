Vance ‘difende’ Biden:”Ritiro? Lo hanno deciso Obama e Soros”

(Adnkronos) – "L'idea è di scegliere un candidato democratico perché George Soros, Barack Obama e un altro paio dell'elite dem si sono riuniti in una stanza fumosa ed hanno deciso di gettare in mare Joe Biden". E' quanto ha detto JD Vance nel suo primo comizio da solo come candidato repubblicano alla vice presidenza. "Non è così che funziona, questa è una minaccia alla democrazia", ha aggiunto nel comizio a Middletown, la sua città natale in Ohio. Barack Obama, intanto, deve ancora esprimere il suo sostegno a Kamala Harris, la vice lanciata dal presidente come candidata dem alla Casa Bianca nelle elezioni del prossimo 5 novembre. "Nei prossimi giorni navigheremo in acque inesplorate", ha affermato in una nota, aggiungendo: "Ma ho una fiducia enorme nel fatto che i leader del nostro partito saranno in grado di creare un processo da cui emergerà un candidato eccezionale". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)