Ucraina, Meloni: “Posizione italiana chiara. Salvini? Non lo considero un problema”

(Adnkronos) – La posizione critica di Matteo Salvini sull’invio di armi all'Ucraina? “La maggioranza è sempre stata molto compatta in questa materia, la posizione italiana è chiarissima in tutto il mondo – risponde la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a Washington – Segue tra l'altro quel che è scritto nel nostro programma: abbiamo detto dall'inizio che avremmo sostenuto l'Ucraina e ogni iniziativa di pace. Questo è scritto nel programma ed è quel che abbiamo fatto con una solidità che, mi corre l'obbligo di ricordare, non abbiamo visto in tutte le maggioranze che ci hanno preceduto e non vediamo nell'opposizione. Lo considero un ottimo elemento che aiuta l'Italia ad essere rispettata e credibile nel mondo”. Al cronista che gli chiede se non consideri il leader della Lega un problema, “non è un problema”, risponde secca Meloni. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)