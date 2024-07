Trump, Antoniozzi: “Accusato di essersi fatto attentato da solo, comincia la follia”

(Adnkronos) – "Come riporta Il Secolo d'Italia è iniziata la follia social di persone che accusano Donald Trump si essersi fatto l'attentato da solo. L'ennesima, incredibile novità che arriva dai social". Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. "C'è gente che scrive che Trump avrebbe commissionato l'attentato, altri chiamano in causa i servizi segreti di ogni Paese possibile, altri ancora lo accusano di volersi fare pubblicità. Tutto questo mentre una pallottola non lo ha ucciso per due centimetri". "Mi chiedo dove arriveremo – conclude Antoniozzi – con queste assurdità che trovano purtroppo visibilità grazie ai social". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)