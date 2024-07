Tangenziale Est Roma chiusa da stasera, lavori fino al 19 agosto

(Adnkronos) – Tangenziale est di Roma chiusa per quasi un mese per lavori nell’ambito degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture e strade per il Giubileo 2025. A partire dalle ore 23 di stasera sarà chiuso al traffico, h24, il viadotto inferiore della circonvallazione Tiburtina, in direzione Salaria, nel tratto da viale Castrense a Largo Passamonti. Dal 9 agosto, invece, la chiusura interesserà il viadotto superiore in direzione San Giovanni nel tratto da Largo Passamonti e viale Castrense, anche in questo caso h24.

Il traffico sarà dunque deviato su viale dello Scalo di San Lorenzo. La polizia locale di Roma Capitale sarà impegnata nella gestione dei servizi di viabilità nell'area interessata.

Ecco il dettaglio delle chiusure: il viadotto inferiore della sopraelevata (direzione salaria) sarà chiuso completamente al traffico h24, dalle ore 23 di oggi alle ore 6 del 19 agosto; il viadotto superiore della sopraelevata (direzione San Giovanni) sarà chiuso completamente al traffico h24, dalle ore 23 del 9 agosto alle ore 6 del 2 settembre. La soprelevata sarà completamente chiusa in entrambe le direzioni dalle ore 23 del 9 agosto alle ore 6 del 19 agosto 2024. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)