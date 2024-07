Spagna campione d’Europa, Inghilterra battuta 2-1 in finale Euro 2024

(Adnkronos) –

La Spagna è campione d'Europa. Nella finale di Euro 2024, a Berlino, la nazionale spagnola batte l'Inghilterra per 2-1. Furie rosse in vantaggio al 47' con Nico Williams, pareggio inglese al 73' con Cole Palmer. All'86', la rete che decide la finale e assegna il titolo continentale: Oyarzabal fa centro con un tocco ravvicinato, 2-1 e Spagna campione d'Europa per la quarta volta. Per l'Inghilterra ancora una finale persa dopo quella di 3 anni fa contro l'Italia. Le due squadre iniziano a ritmo serrato. La Spagna si insedia nella metà campo avversaria, costringendo l'Inghilterra a chiudere gli spazi per evitare le accelerazioni di Williams. La selezione dei Tre Leoni non rinuncia a proporre gioco, ma la precisione è merce rara. Le azioni non decollano, c'è poco tempo per riflettere e i rifornimenti per i reparti offensivi non abbondano. Bisogna aspettare il 45' per la prima vera occasione: Foden calcia dal limite, Unai Simon è attento. La finale si accende immediatamente in avvio di ripresa. Yamal, imbrigliato nel primo tempo, regala un saggio del suo talento innescando Williams che accende il motore e fulmina Pickford con un sinistro radente: 1-0 al 47'. L'Inghilterra accusa il colpo e rischia di crollare al 49'. Dani Olmo controlla e si gira dal cuore dell'area, mira sbagliata per centimetri. Al 56' altro brivido per Pickford, che 'soffia' per spedire fuori il tiro di Williams. L'Inghilterra si fa viva al 64' con lo show di Bellingham: uno, due, tre dribbling e poi botta secca che non inquadra i pali. La partita è bellissima, la Spagna cerca il colpo del k.o. e quasi lo trova al 66' con Yamal. Piatto chirurgico, le dita di Pickford toccano il pallone quanto basta per evitare il raddoppio. Le Furie Rosse giocano a briglie sciolte e vengono punite al 76' dalla ripartenza inglese. Il tacco di Bellingham è geniale per Palmer, sinistro perfetto e 1-1. La Spagna incassa il colpo e riparte a testa bassa. Pickford all'82' dice ancora no a Yamal, ma all'86' deve arrendersi a Oyarzabal. Il bomber di scorta piomba sul cross perfetto di Cucurella, deviazione letale e 2-1 all'86': Spagna campione d'Europa, Inghilterra ancora a mani vuote. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)