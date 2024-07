Solidarietà in campo, cantanti sfidano politici a calcio per sostenere l’ospedale Bambino Gesù

(Adnkronos) – Cantanti e politici si sfidano a calcio per sostenere il progetto 'Accoglienza' dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che offre alloggio e sostegno gratuito alle famiglie che – da tutte le regioni e da molti Paesi nel mondo – raggiungono la Capitale per le cure dei propri figli affetti da gravi patologie. La solidarietà torna in campo allo stadio Gran Sasso – Italo Acconcia de L'Aquila, per la 33esima edizione della Partita del cuore. L'incasso dello stadio sarà devoluto al sostegno, oltre che del Bambino Gesù, anche del reparto pediatrico dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. L'evento sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 il 17 luglio, con la conduzione di Eleonora Daniele, la telecronaca di Alberto Rimedio e la partecipazione di tanti artisti del mondo della musica e dello spettacolo. Alla serata è legato il numero solidale 45585, attivo già da ora, a sostegno il progetto Accoglienza. Il 30% dei pazienti ricoverati al Bambino Gesù proviene da fuori regione o dall’estero. Per le famiglie più bisognose l'ospedale mette a disposizione una rete di accoglienza che garantisce ogni anno oltre 140mila notti gratuite, presso le case di accoglienza, a circa 3mila famiglie che devono trattenersi nella Capitale per un lungo periodo di cura. Il costo medio a carico dell'ospedale per ogni famiglia ospitata è pari a circa 800 euro, con una previsione di costo complessivo per l'anno 2024 pari a 2,4 milioni di euro, che comprendono le spese per le case di accoglienza, i mediatori culturali, i buoni pasto, i viaggi e trasferimenti, il personale dedicato. L'iniziativa ha ottenuto il sostegno di Rai per la Sostenibilità-Esg, attraverso il supporto informativo dei canali editoriali Rai dal 12 al 17 luglio. "Felice di essere a fianco dell'ospedale Bambino Gesù, per questa grande partita solidale", ha detto all'Adnkronos Salute Eleonora Daniele. "Ci saranno tanti nomi a sostenere l'iniziativa – ha sottolineato la conduttrice – tra cui Rita Pavone, Albano, Simone Cristicchi e Riccardo Cocciante. Io racconterò le storie di piccoli pazienti che hanno bisogno del nostro aiuto e di grandi medici che rappresentano eccellenza nel nostro Paese. Un po' come faccio già con 'Dottori in corsia', programma interamente dedicato al Bambino Gesù". In campo, sotto la guida di mister Albano, hanno confermato la propria presenza per la Nazionale cantanti il presidente e capitano Enrico Ruggeri, Rocco Hunt, Il Tre, Rkomi, Paolo Vallesi, Leo Gassmann, Dolcenera, Moreno il Biondo, Serena Brancale, Petit, Bugo, Lda, Maninni, Pier Paolo Pretelli, Mida, Bnkr44, Ubaldo Pantani, Moreno Donadoni e Aka 7even. Il capitano della Nazionale della politica sarà il presidente della Camera Lorenzo Fontana e i due mister d'eccezione il presidente del Senato Ignazio La Russa e il senatore Pier Ferdinando Casini. Nel corso della serata sarà ricordato il cantautore Pino D'Angiò, socio fondatore della Nazionale cantanti, scomparso il 6 luglio. La vendita dei biglietti per assistere alla Partita del cuore va verso il tutto esaurito – comunica l'Associazione nazionale italiana cantanti – ma è ancora possibile acquistare dei tagliandi di entrata in loco a 5 euro per la curva Nord e Sud, a 7 euro per la tribuna Est e a 10 euro tribuna Ovest, oppure su www.vivaticket.com. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)