San Cataldo. Emergenza idrica. Il sindaco Comparato: “Inaccettabile questa ennesima interruzione della distribuzione idrica”

SAN CATALDO. Appello del sindaco Gioacchino Comparato alla cittadinanza sancataldese alla vigilia dell’assemblea pubblica del 4 luglio nel corso della quale farà il punto della situazione relativamente all’emergenza idrica che, purtroppo, sta creando non pochi disagi in Città.

“Oggi mi rivolgo a voi con un senso di urgenza. So che molti di voi stanno affrontando grandi difficoltà a causa della crisi idrica. Le continue interruzioni nella fornitura d’acqua stanno complicando ulteriormente la vita quotidiana di tutte le nostre famiglie. Voglio farvi sapere che comprendo pienamente la vostra frustrazione e la vostra preoccupazione. E’ un momento difficile per la nostra Città e capisco pienamente tutto il vostro disagio e il vostro risentimento. Vi assicuro però che stiamo lavorando senza soste per fronteggiare questo difficile momento. Sono convinto che con l’impegno di tutti possiamo superarlo”.

Il sindaco, in un video, ha poi sottolineato: “Da parte mia continueremo a tenervi informati sui progressi, sulle iniziative in corso. Resta il dato di fatto che questa ennesima comunicazione di una conduttura guasta è inaccettabile; sono indignato per la turnazione idrica imposta alla nostra Città; questa turnazione sta mettendo a dura prova la pazienza e il diritto all’acqua; questa interruzione è inaccettabile; abbiamo scritto a Caltaqua, Siciliacque e alla Regione; ognuno si prenda le proprie responsabilità; da parte nostra abbiamo chiesto di notiziarci anche per sapere quando si provvederà a riattivare la fornitura. Giovedì prossimo voglio informare su quanto s’è fatto, quanto si sta facendo e sugli scenari futuri “.