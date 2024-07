Ritiro Biden, Russia: “Non ci ha sorpreso, con Harris nulla di buono”

(Adnkronos) – La Russia non è rimasta sorpresa per la decisione di Joe Biden, annunciata domenica, di ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca. In un briefing con i giornalisti, il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov, ha detto: "Onestamente, gli ultimi anni negli Stati Uniti ci hanno insegnato a non sorprenderci di nulla, quindi non siamo rimasti molto sorpresi". "Ci sono state alcune dichiarazioni piene di retorica piuttosto ostile nei confronti del nostro Paese", ha detto poi Peskov commentando la possibile candidatura di Kamala Harris alla presidenza degli Stati Uniti e il suo impatto sulle relazioni con Mosca. Non si è notato "alcun contributo" da parte dell'attuale vice presidente americana al miglioramento delle relazioni tra Russia e Usa, che "attraversano il periodo peggiore della storia", ha sottolineato. "Non ci si può aspettare nulla di buono lì, a giudicare dall’umore che prevale nell’establishment politico statunitense", ha detto quindi infine Peskov, rispondendo alla domanda su cosa Mosca si aspetti negli ultimi sei mesi di mandato del presidente americano Joe Biden. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)