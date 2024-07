Parigi 2024, LeBron James portabandiera per gli Usa

(Adnkronos) –

LeBron James portabandiera degli Stati Uniti nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. La stella della nazionale di basket e dei Los Angeles Lakers, alla quarta avventura ai Giochi, sarà affiancato da un'atleta che verrà indicata nella giornata di martedì. "È un onore incredibile rappresentare gli Stati Uniti su questo palcoscenico globale, soprattutto in un momento che può unire il mondo intero", ha detto James. "Per un ragazzo di Akron, questa responsabilità significa tutto non solo per me, ma anche per la mia famiglia, tutti i bambini della mia città natale, i miei compagni di squadra, gli altri olimpionici e tante persone in tutto il paese con grandi aspirazioni. Lo sport ha il potere di unirci tutti e sono orgoglioso di far parte di questo momento importante". James diventa il primo uomo e il terzo membro del basket Usa a guadagnarsi l'onore di portabandiera, dopo la cinque volte campionessa olimpica Sue Bird (2020) e la giocatrice e allenatrice cinque volte medaglia d'oro olimpica Dawn Staley (2004). James è stato scelto in base al voto espresso dagli atleti del team Usa che parteciperanno ai Giochi. Tra 592 atleti che sono stati convocati per il Team Olimpico degli Stati Uniti, più di 350 atleti sono pronti a partecipare alla Cerimonia di Apertura di venerdì. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)