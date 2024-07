Oppo Reno12 Pro, a tutta intelligenza artificiale

(Adnkronos) – Il nuovo Oppo Reno12 Pro rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai suoi predecessori. Pur mantenendo un design elegante e sottile rinnovato alla perfezione per renderlo più moderno e appetibile, la vera novità risiede nell'attenzione dedicata alle fotocamere, supportate da funzionalità di intelligenza artificiale avanzate, e in una batteria più grande da 5.000 mAh, che offre una maggiore autonomia: la velocità di ricarica di 80W rimane invariata rispetto al modello precedente, il Reno11 Pro, ma il Reno12 Pro compensa con una batteria più capiente. Oppo sembra essersi concentrata sull'incremento della produttività, integrando funzionalità di IA generativa per riassumere articoli lunghi e scrivere caption per Instagram, per fare un esempio. Il design del Reno12 Pro è in linea con le aspettative, mantenendo l'eleganza e la maneggevolezza tipiche dei dispositivi Oppo. Con uno spessore di 7,4 mm e un peso di 180 grammi, il telefono è comodo da usare e trasportare. La struttura metallica dei bordi conferisce un aspetto premium, e la certificazione IP65 garantisce una buona resistenza a polvere e schizzi d'acqua. Il telefono è disponibile in Italia in due colori, argento e nero, e costa 599 euro nella versione da 12+512GB, l'unica disponibile nel nostro mercato. Lo schermo AMOLED da 6,7 pollici, con una risoluzione Full HD+ e supporto HDR, offre un'esperienza visiva vivida e fluida grazie al refresh rate di 120Hz. Il comparto fotografico del Reno12 Pro include una fotocamera principale da 50MP con stabilizzatore ottico, una ultra-grandangolare da 8MP e una teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 2x. La fotocamera frontale da 50MP con autofocus garantisce selfie dettagliati. Le foto diurne sono caratterizzate da colori vivaci e un buon contrasto, mentre in condizioni di scarsa illuminazione, il rumore viene ridotto grazie all'intelligenza artificiale. La fotocamera ultra-grandangolare mantiene una buona coerenza cromatica, sebbene i dettagli possano risultare meno definiti. La teleobiettivo offre immagini pronte per i social media, con un buon effetto bokeh e rilevamento dei bordi. Reno12 Pro è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7300, che garantisce prestazioni fluide per le attività quotidiane e funzionalità IA complesse integrate, come l'AI Summary e l'AI Write, migliorano significativamente la produttività. AI Summary è una funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale per riassumere rapidamente articoli e testi lunghi. Questo strumento è particolarmente utile per chi ha bisogno di acquisire informazioni in breve tempo senza dover leggere l’intero contenuto. AI Write è una funzione pensata per assistere gli utenti nella scrittura di didascalie per i social media, post, e altre forme di contenuti brevi. Questa funzionalità è ideale per chi vuole creare contenuti accattivanti e ben scritti senza dover passare troppo tempo a pensarci. Per quanro riguarda le foto, le funzionalità AI del OPPO Reno12 Pro includono strumenti avanzati come il Magic Eraser 2.0, che consente di rimuovere oggetti indesiderati dalle immagini con precisione, e Best Take, che seleziona automaticamente la migliore versione di una foto tra diverse scattate in sequenza. Inoltre, AI Avatars permette di creare avatar personalizzati per un tocco creativo nelle immagini. Queste funzionalità migliorano l'esperienza fotografica, rendendo facile e intuitivo ottenere scatti perfetti e pronti per i social media, grazie all'elaborazione intelligente delle immagini e al miglioramento automatico dei dettagli. Il software ColorOS basato su Android 14 è ben ottimizzato, nonostante la presenza di numerose app preinstallate possa rendere l'esperienza utente meno piacevole. Il telefono riceverà tre aggiornamenti principali del sistema operativo e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza. La batteria da 5.000 mAh garantisce una buona autonomia, con il supporto alla ricarica rapida da 80W che permette di raggiungere il 100% in circa 34 minuti. Da notare che il caricabatterie non è incluso nella confezione della versione dello smartphone venduta in Europa. In definitiva, Reno12 Pro è un dispositivo che si distingue per il suo design elegante, le funzionalità AI innovative e una buona autonomia della batteria. Nonostante le specifiche hardware non siano di fascia alta, le ottimizzazioni software di Oppo garantiscono un'esperienza d'uso fluida e piacevole, con interessanti strumenti basati sull'intelligenza artificiale generativa che funzionano molto bene. Per chi cerca un dispositivo con prestazioni superiori o dedicato al gaming, ci sono alternative migliori sul mercato. Se invece l'interesse principale è verso una buona fotocamera, un design accattivante e funzionalità IA avanzate, il Reno12 Pro è sicuramente una scelta da considerare. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)