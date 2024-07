Nato, Biden: “Difenderemo ogni centimetro del nostro territorio”

(Adnkronos) – "La Nato può difendere e difenderà ogni centimetro del suo territorio". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, intervenendo alla riunione dei leader dell'Alleanza Atlantica nella seconda giornata del vertice di Washington. I Paesi membri della Nato devono aumentare la loro produzione industriale per tenere il passo con la produzione russa di armi e munizioni. "Non possiamo permettere che l'Alleanza rimanga indietro", ha detto Biden, aggiungendo che tutti i membri della Nato sono impegnati ad aumentare la propria capacità industriale e "a fare la propria parte per mantenere forte l'Alleanza". "Saremo in grado di produrre attrezzature di difesa necessarie più rapidamente. E potremmo averne bisogno". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)