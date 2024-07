Napoli, scavalca muro della caserma e accoltella carabiniere: arrestato

(Adnkronos) – Scavalca il muro di cinta della caserma, si accascia a terra, poi sferra una coltellata al carabiniere che lo soccorre: arrestato. È accaduto ad Ottaviano, in provincia di Napoli. Poco dopo la mezzanotte il 18enne con problemi psichici si è introdotto in caserma, scavalcando il muro di cinta. Agitato, ha sradicato le piante nel giardino e colpito diversi oggetti, prima di accasciarsi a terra. Nel frattempo, dalla caserma, l'appuntato scelto in servizio come piantone aveva già dato l'allarme insieme ad un collega che vive in caserma. Appena i due si sono avvicinati per soccorrerlo, il 18enne avrebbe sferrato la coltellata al carabiniere. Dopo una colluttazione, il giovane è stato disarmato, bloccato e arrestato. Il 18enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio su disposizione del pm di turno alla Procura di Nola. Il militare ferito, colpito al fianco destro, è stato trasferito all’ospedale di Nola e fortunatamente sta bene, per lui solo un punto di sutura, non è in pericolo di vita ed è tuttora ricoverato sotto osservazione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)