Heihachi Mishima arriva in Tekken 8 con un nuovo capitolo della storia

(Adnkronos) – Bandai Namco Europe ha rilasciato un nuovo trailer di Tekken 8 annunciando il ritorno di Heihachi Mishima, noto come il King of Iron Fist, come prossimo personaggio DLC. L'aggiornamento, previsto per l'autunno 2024, segna il terzo DLC dal lancio del gioco, che ha già reintrodotto personaggi amati dai fan come Eddy Gordo e Lidia Sobieska. Tekken 8, sviluppato da Bandai Namco Studios Inc., utilizza l'Unreal Engine 5: ogni personaggio è stato rimodellato con dettagli sorprendenti e sono stati introdotti nuovi ambienti dinamici e distruttibili. Il gioco è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam. Con l'arrivo di Heihachi, personaggio storico della serie, per la prima volta in un episodio di Tekken è stato aggiunto un capitolo completamente nuovo alla Modalità Storia, intitolato "The Dark Awakens". Questo nuovo capitolo espande ulteriormente la trama, continuando l'epica rivalità tra le famiglie Kazama e Mishima. L'espansione della modalità storia sarà disponibile come aggiornamento gratuito per tutti i giocatori di Tekken 8, offrendo nuovi contenuti narrativi senza costi aggiuntivi. Durante l'evento EVO 2024, che ha visto la vittoria del nuovo campione Arslan Ash, Bandai Namco Europe ha anche annunciato le finali del Tekken World Tour 2024. Le finali si terranno a Tokyo, Giappone, l'8 dicembre 2024. Le fasi a gironi delle classifiche globali e regionali inizieranno il 5 dicembre. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)