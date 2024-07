Fedez sottoposto a gastroscopia e trattato per sanguinamento

(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos Salute, Fedez è stato sottoposto in queste ore a una gastroscopia dopo una perdita di sangue e a una procedura per fermarla. Lo scorso settembre il rapper era stato ricoverato per una decina di giorni all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, e operato, per un'emorragia interna causata da due ulcere. Il nuovo esame è stato effettuato sempre nel capoluogo lombardo, in un'altra struttura. "Sono tipo Dj Khaled quando dice ‘another one' ma con le emorragie in interno" ha scritto Fedez in una story su Instagram nella quale si mostra nel letto di ospedale con il viso coperto dalla sua mano. "Grazie di cuore ai dottori e gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l'emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)