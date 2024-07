Euro 2024, Inghilterra batte Olanda 2-1 al 90′ e vola in finale

(Adnkronos) –

L'Inghilterra batte l'Olanda per 2-1 nella seconda semifinale di Euro 2024 e vola in finale: domenica 14 luglio affronterà la Spagna a Berlino. La selezione del ct Southgate si impone a Dortmund in rimonta. L'Olanda va in vantaggio al 7' con Simons. L'Inghilterra pareggia al 18' con il rigore di Kane e al 90' trova il gol vittoria con Watkins. Pronti, via e l'Olanda va in vantaggio. Simons vince il contrasto con Rice sulla trequarti inglese, avanza e da 20 metri quasi scivolando spara un destro potentissimo: Pickford tocca ma non può deviare, 1-0 dopo 7'. Il gol stappa subito la partita, che diventa vibrante e spettacolare. La reazione dell'Inghilterra è veemente. Kane al 13' spara da fuori, Verbruggen respinge. Al 16' il centravanti inglese non inquadra la porta dal cuore dell'area, Dumfries si oppone alla conclusione entrando a gamba tesa: non tocca il pallone e colpisce Kane, che crolla. Il Var richiama l'arbitro: è rigore. Kane dal dischetto non sbaglia, 1-1 al 18'. Il ritmo è altissimo, l'Inghilterra spinge e va vicinissima al raddoppio al 23'. Foden si infila nella difesa olandese, supera Verbruggen con un tocco ravvicinato: sulla linea spunta Dumfries che salva. Il difensore è protagonista anche nell'area avversaria al 30', imperioso colpo di testa su corner da destra e traversa. Dopo mezz'ora a tutto gas, il ritmo cala progressivamente: gli aggiustamenti delle due squadre riducono gli spazi, si va al riposo senza brividi. Il trend prosegue in avvio di ripresa: l'Olanda commette errori di misura che vanificano ogni tentativo di offensiva, l'Inghilterra fatica a innescare Saka, protagonista nel primo tempo e comparsa nel secondo fino al 79'. L'esterno dell'Arsenal è perfetto sul cross basso di Walker: palla imparabile, gol Inghilterra. Tutto inutile, però: fuorigioco e l'1-1 resiste. Quando i tempi supplementari sembrano inevitabili, l'Inghilterra pesca il jolly. Watkins, entrato al posto di Kane, controlla e si gira: diagonale perfetto, palla all'angolino, 2-1 al 90' e Inghilterra in finale.

