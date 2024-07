Due ragazzi trascinati via dalla corrente del Brenta, ricerche in corso

(Adnkronos) – Due ragazzi sono scomparsi questo pomeriggio nelle acque del fiume Brenta, a Campo San Martino (Padova). Un 24enne dello Sri Lanka, che si era immerso per bagnarsi lasciando a riva la fidanzata, a un certo punto non ha più toccato il fondo e ha cominciato ad annaspare. Lì vicino, un 30enne romeno che era con degli amici con cui stava giocando con un pallone si è buttato vedendo il 24enne in serie difficoltà, lo ha raggiunto e pare che sia anche riuscito a prenderlo per una mano ma non a tirarlo a sé e a trascinarlo fino a riva, finendo spossato anche lui per contrastare la corrente che in quel punto del Brenta è forte. Sono in corso le ricerche da parte delle squadre dei vigili del fuoco con gommoni e sommozzatori. Sul posto anche i carabinieri di Curtarolo e il Suem 118. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)