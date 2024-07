Caltanissetta. Giura il Sindaco e si insedia il Consiglio: Gianluca Bruzzaniti Presidente, Federica Scalia la Vice

CALTANISSETTA. Si è insediato il Consiglio Comunale di Caltanissetta. Nell’aula di Palazzo del Carmine, seguiti dal pubblico presente in sala e da remoto con la diretta streaming, hanno prestato giuramento i 24 consiglieri eletti durante le votazioni amministrative del 10 e 11 giugno 2024.

Ad aprire la seduta, come previsto dal Regolamento, è stato Marcello Mirisola (Forza Italia) in qualità di consigliere eletto con il maggior numero dei voti. È stato suo anche il primo giuramento dell’aula con la formula che inizia con “Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune e in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione”.

A seguire, secondo l’ordine di voti ricevuti, hanno giurato:

Gianluca Bruzzaniti (Fratelli d’Italia)

Giovanna Mulè (Azzurri per Caltanissetta)

Guido Delpopolo Carciopolo (Azzurri per Caltanissetta)

Vincenzo Piscopo (Noi Moderati)

Gianluca Antonello Miccichè (Forza Italia)

Calogero Adornetto (Forza Italia)

Armando Alessandro Turturici (Caltanissetta Futura e Democratica)

Salvatore Mazza (Noi Moderati)

Fabrizio Di Dio (Forza Italia)

Carlo Vagginelli (Caltanissetta Futura e Democratica)

Roberto Gambino (Sindaco Gambino – Avanti così)

Federica Scalia (Movimento 5 Stelle – 2050)

Giovanna Lomagno (Forza Italia)

Felice Dierna (CL tutta la vita – Petitto Sindaco)

Salvatore Petrantoni (Fratelli d’Italia)

Calogero Palermo (Insieme)

Alessandra Longo (Fratelli d’Italia)

Angelo Antonio Scalia (Azzurri per Caltanissetta)

Luigi Bellavia (Orgoglio Nisseno – Petitto Sindaco)

Vincenzo Cancelleri (Fare Centro con Totò Licata – Petitto Sindaco)

Oriana Catena Mannella (Noi Moderati)

Cristian Michele Genovese (Fratelli d’Italia)

Annalisa Petitto (Candidato Sindaco Non eletto)

Conclusa questa prima fase, confermate le condizioni di elegibilità e candidabilità dei consiglieri, così come previsto dall’ordine del giorno della seduta, sono stati eletti il Presidente e il vicepresidente del Consiglio Comunale. La votazione è avvenuta con scrutinio segreto.

È stato eletto Presidente del Consiglio Comunale di Caltanissetta Gianluca Bruzzaniti con 16 voti favorevoli e 8 schede bianche. Dopo aver ricevuto e indossato la fascia gialla e rossa, il neo presidente ha ringraziato i colleghi che lo hanno scelto per questo ruolo che ha garantito di svolgere con onore e responsabilità. “Sarò un presidente super partes e lo dimostrerò con i fatti e non soltanto con le parole”.

L’aula è tornata all’urna una seconda volta per votare il consigliere che rivestirà per questa legislatura il ruolo di vicepresidente. Con 13 voti favorevoli e 8 schede bianche è stata eletta Federica Scalia che, dopo aver ringraziato i colleghi per la preferenza, ha voluto sottolineare che svolgerà il suo ruolo in maniera imparziale e a garanzia dell’intero consiglio comunale.

La seduta consiliare si è chiusa con Walter Calogero Tesauro che, come 83° Sindaco della città di Caltanissetta, ha giurato di” adempiere alle funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune e in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione” così come previsto dalla formula di rito.

“Scrupolo e coscienza saranno le mie linee maestre che guideranno il mio mandato da sindaco. Lealtà verso voi, miei concittadini, un valore certo ed assoluto nella mia azione amministrativa ha commentato con emozione davanti l’aula -. Auguro buon lavoro ai 24 consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione. Il loro contributo sarà fondamentale per la mia Amministrazione. La mia porta sempre aperta, il mio ascolto rivolto a tutti loro. Rappresentano all’interno del Civico Consesso tutti i Cittadini. Mi congratulo con il neo presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti e con la neo eletta vicepresidente Federica Scalia. Sono certo che interpreteranno con maestria, sensibilità ed autorevolezza la seconda carica dell’Amministrazione Comunale. Ed adesso tutti a lavoro per la nostra Caltanissetta”.