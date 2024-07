Attentato Trump, figlia Ivanka: “Ti amo papà, oggi e sempre”

(Adnkronos) – "Continuo a pregare per il nostro Paese. Ti amo papà, oggi e sempre''. Così su 'X' Ivanka Trump dopo il tentato omicidio del padre, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald. "Sono grata ai Secret Service e a tutti gli altri agenti delle forze dell'ordine per il loro intervento rapido e decisivo'', ha aggiunto esprimendo vicinanza alle vittime di questa ''violenza insensata''. Poi, in un altro post accompagnato da una foto di lei bambina insieme alla mamma Ivana, ha aggiunto: "Due anni fa, oggi, è morta mia madre. Credo che vegliasse su papà la notte scorsa durante l'attentato alla sua vita. Mi manca ogni giorno e prego per la sicurezza della famiglia e degli amici che ha lasciato''. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)