2K annuncia gli atleti di copertina di NBA 2K25: Jayson Tatum, A’ja Wilson e Vince Carter

(Adnkronos) – 2K ha rivelato gli atleti che compariranno sulle copertine di NBA 2K25, l'ultimo capitolo della serie di videogiochi di basket. Jayson Tatum, stella dei Boston Celtics e cinque volte All-Star NBA, sarà l'atleta di copertina della Standard Edition del gioco.vA condividere la scena con Tatum sulla doppia copertina della All-Star Edition sarà A'ja Wilson, figura di spicco della WNBA. Wilson, due volte campionessa della WNBA, due volte MVP e sei volte All-Star con le Las Vegas Aces, rappresenta una presenza imponente e ispiratrice per il basket femminile. La Hall of Fame Edition di NBA 2K25 vedrà protagonista Vince Carter, recentemente introdotto nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, classe 2024. Carter, otto volte All-Star e due volte nominato nell’All-NBA Team, è conosciuto come una leggenda nelle gare di schiacciate NBA. NBA 2K25 sarà disponibile dal 6 settembre su diverse piattaforme, tra cui PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)