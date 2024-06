Sinner-Hurkacz, oggi finale Atp Halle 2024: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo oggi, domenica 23 giugno 2024, per la finale del torneo di Halle, in Germania. L'azzurro, che sabato ha battuto il cinese Zhizhen Zhang, numero 42 del rafting, per 6-4, 7-6 (7-3) in 1h40', affronterà il polacco Hubert Hurkacz, n 9 del ranking, che ha battuto in due set il tedesco Alexander Zverev, n. 4 Atp, con il punteggio di 7-6 (7-2) 6-4 in poco più di un'ora e mezzo di gioco. Il 22enne altoatesino insegue il quarto titolo dell'anno, confermandosi competitivo su ogni superficie. Contro Zhang "è stata una partita dura, con più scambi rispetto a ieri (venerdì, ndr) ed è quello che mi serviva. Zhang ha giocato bene. Ha servito e risposto bene, dovevo essere molto attento, ho salvato un set point nel secondo. Ma sull'erba può succedere tutto", ha detto Sinner ieri al termine del match di Halle che lo ha proiettato verso la sua prima finale da n. 1 Atp, e anche la prima sull'erba. Contro Hurkacz "sarà durissima e molto equilibrata, lui sull'erba gioca molto bene. Sarà comunque un bel giorno, cercherò di divertirmi, spero di mostrare un bel tennis". La partita si potrà vedere non prima delle 14 su Sky (canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis 201 e 203), in diretta streaming su Sky Go. Sarà possobile seguire il match anche su Now acquistando il singolo tagliando dell'evento. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)