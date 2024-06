Sinner e Musetti in finale, erba di Halle e del Queen’s è azzurra

(Adnkronos) – Jannik Sinner in finale nel torneo di Halle, in Germania. Lorenzo Musetti in finale al Queen's, a Londra. Il tennis italiano festeggia un super sabato sull'erba del circuito Atp e, a pochi giorni dall'inizio del torneo di Wimbledon, può sognare una splendida doppietta nell'avvicinamento ai Championships. Sinner festeggia il primo posto nel ranking, centrando la quarta finale di un 2024 ai limiti della perfezione. Il 22enne altoatesino insegue il quarto titolo dell'anno, confermandosi competitivo su ogni superficie.

L'erba regala al tennis azzurro la miglior versione di Musetti: il 22enne di Carrara conquista la finale del Queen's e mette nel mirino un titolo prestigioso con l'obiettivo di rompere il ghiaccio nel 2024.