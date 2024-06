Sanità: 11mila siciliani con sclerosi multipla, intesa Regione-Novartis per modelli cura

(Adnkronos) – Un accordo di collaborazione tra la Regione Siciliana e Novartis Italia, della durata di due anni eventualmente rinnovabili, per lo sviluppo di modelli innovativi per la cura e l'assistenza delle persone affette da sclerosi multipla. L’accordo ha l’obiettivo di migliorare sia l’interconnessione tra i diversi Centri regionali per il trattamento della malattia sia i modelli di gestione domiciliare e di prossimità, per potenziare la continuità assistenziale tra ospedale e territorio e favorire maggiore tempestività nei trattamenti e nell’assistenza. “La partnership annunciata oggi rappresenta un modello innovativo di collaborazione, che scaturisce dall’ampio impegno della Regione Siciliana per migliorare la gestione di una malattia complessa, con un forte impatto sul tessuto sanitario e sociale regionale – afferma Salvatore Iacolino, direttore del Dipartimento di Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute – La sclerosi multipla è una priorità nell’agenda sanitaria regionale e auspichiamo che gli obiettivi definiti nell’accordo permetteranno di migliorare ulteriormente le risposte alle reali esigenze delle persone in Sicilia”. Sono circa 140mila gli italiani che vivono con la sclerosi multipla, di cui oltre 11mila in Sicilia, con circa 290 nuove diagnosi ogni anno registrate a livello regionale. La Sicilia è, dopo Lazio, Campania e Lombardia, la quarta regione italiana per numero di persone che affrontano questa malattia neurologica cronica che colpisce giovani e adulti e per due terzi donne. "Per le sue caratteristiche di alta complessità, la sclerosi multipla può rappresentare un potenziale banco di prova per la gestione anche di altre malattie croniche – afferma Valentino Confalone, Country president di Novartis Italia. – Come azienda siamo consapevoli che oggi è necessario un impegno collettivo sulla patologia, che coinvolga medici, pazienti, istituzioni e industria, per migliorare l’intero percorso diagnostico-terapeutico. In quest’ottica nasce la collaborazione annunciata oggi: un modello innovativo in cui Novartis si impegna al fianco della comunità siciliana SM per reimmaginare insieme la sanità di domani”. Novartis, azienda leader mondiale nella ricerca e sviluppo di terapie innovative, attraverso il progetto Prima ha già collaborato alla costituzione di un tavolo regionale multi-stakeholders che ha portato all’individuazione di bisogni assistenziali e di processo, nonché alcune delle possibili soluzioni da implementare volte a migliorare il percorso dei pazienti con sclerosi multipla e a promuovere l’equità territoriale regionale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)